СНБО создал Центр противодействия дезинформации: стало известно, когда он заработает

Власти обещают информировать общественность о его деятельности

Власти обещают информировать общественность о его деятельности

Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о создании Центра противодействия дезинформации.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Вопрос создания Центра противодействия дезинформации, о котором президент говорил на открытии форума, который проходил на этой неделе. Решением Совета нацбезопасности и обороны такой Центр сегодня был создан", - сказал секретарь.

Данилов добавил, что он начнет работу на следующей неделе, 16 марта, и будет размещаться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса президента.

По словам секретаря СНБО, в его работе будут участвовать сотрудники разведывательного сообщества, соответствующих министерств и ведомств, его руководитель будет назначен указом президента.

Это будет отдельный Центр, построенный по принципу Национального координационного центра по кибербезопасности, как комитет по разведке, который работает в аппарате СНБО. Там будет отдельный руководитель", - подытожил Данилов.

Напомним, 9 марта Зеленский сообщил, что в Украине начнет работу центр противодействия дезинформации. Его запустят, со слов главы государства, в ближайшее время.

Похже в Офисе президента заявили, что центр противодействия дезинформации заработает уже на следующей неделе.