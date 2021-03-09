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09 березня 2021, 11:42 157

В Україні почне роботу центр протидії дезінформації, - Зеленський

09 березня 2021, 11:42 157
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Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом
Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом
Фото: із відкритих джерел
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В Україні незабаром почне свою роботу центр протидії дезінформації, який стане міжнародним хабом протидії пропаганді в усьому світі.

Про це під час форуму "Україна 30. Культура, медіа, туризм" заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі", - заявив президент.

Глава держави додав, що Україна знаходиться на передовій боротьби із пропагандою. Він згадав про фейки держави-агресора про "распятого мальчика", "нас там нет" і "поезда фашистов-карателей".

Зеленський наголосив на важливості інформаційної гігієни та боротьби з фейками та ворожою пропагандою.

Але розуміємо, що жоден центр не впорається один проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля, тому потрібно навчитися розрізняти правду від фейків", - сказав президент.

Він також додав, що у школах мають з'явитися уроки медіаграмотності, а старше покоління має навчитися правил інформаційної гігієни.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в Україні.

Володимир Зеленський заява президент форум дезінформація

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