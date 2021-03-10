У "Слузі народу" не змогли пояснити, що з результатами опитування Зеленського

Опитування провели в день місцевих виборів - 25 жовтня 2020 року

Опитування провели в день місцевих виборів - 25 жовтня 2020 року

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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не зміг пояснити, чому досі не опубліковані результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському, передає RegioNews.

"Це якась дивна історія, ми планували це зробити, але чомусь не зробили. Я думаю, це все-таки треба зробити, це справа честі для партії. Може, підвʼяжемо до здачі звіту, щоб була в цьому якась послідовність", — сказав політик.

На уточнююче питання, що завадило публікації фінального звіту, Корнієнко відповів, що в цьому не було "ніякого умислу, мабуть, відійшло на другий план".

"Ми почали займатися імплементацією цього. Там приблизно будуть схожі результати", — сказав нардеп.

Раніше повідомлялося, скільки заплатили волонтерам, проводять опитування Зеленського.