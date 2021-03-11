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11 березня 2021, 10:59 140

Рік пандемії COVID-19: Зеленський нагадав про важливість карантину й вакцинації

11 березня 2021, 10:59 140
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Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу
Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу
Офіс президента
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Сьогодні, 11 березня, відзначається рік з дня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в світі пандемію коронавірусу. Президент Володимир Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу.

Про це Зеленський написав у Twitter, інформує RegioNews.

"Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і став сильнішим. Доктор Тедрос (глава ВООЗ - ред.) впевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що для подолання COVID-19 треба збільшити темпи вакцинації, а не вводити локдаун.

коронавірус Україна Володимир Зеленський ВООЗ президент

 
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