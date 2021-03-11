Рік пандемії COVID-19: Зеленський нагадав про важливість карантину й вакцинації

Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу

Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу

Офіс президента

Сьогодні, 11 березня, відзначається рік з дня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила в світі пандемію коронавірусу. Президент Володимир Зеленський нагадав про важливість вакцинації та дотримання карантину для подолання вірусу.

Про це Зеленський написав у Twitter, інформує RegioNews.

"Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і став сильнішим. Доктор Тедрос (глава ВООЗ - ред.) впевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Рік тому @WHO оголосила пандемію #коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. @DrTedros, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2021

Раніше Зеленський заявив, що для подолання COVID-19 треба збільшити темпи вакцинації, а не вводити локдаун.