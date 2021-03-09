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09 березня 2021, 16:57 3

Президент підписав нову редакцію закону про фінансовий лізинг

09 березня 2021, 16:57 3
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Відповідно до закону, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснюватиме Нацбанк
Відповідно до закону, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснюватиме Нацбанк
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про фінансовий лізинг" № 1201-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента, пише RegioNews.

"Документ викладає у новій редакції Закон "Про фінансовий лізинг" та визначає загальні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права. Закон дасть змогу захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище у цій сфері та гармонізує законодавство України з правом Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Нацбанк.

"Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об'єкти. Зокрема це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі в лізинг. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", - пояснили в ОП.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Раніше стало відомо, при якій умові Зеленський піде на другий термін.

Україна Володимир Зеленський закон президент законопроєкт

 
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