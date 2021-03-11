Зеленский провел изменения в руководстве райгосадминистраций пяти областей

Он осуществил назначение, переназначение и увольнение чиновников

Он осуществил назначение, переназначение и увольнение чиновников

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые ротации в восьми районных государственных администрациях в Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой обалстях.

Соответствующие распоряжения обнародования на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, Зеленский уволил Тимура Аверина с должности председателя Тячевской РГА Закарпатской области и вновь назначил его на эту должность.

Он переназначил на должности председателя Хустской РГА Закарпатской области Виктора Сабадоша.

Также Владимир Зеленский уволил с должности главу Карловской РГА Александра Солодовника, Дмитрия Сыроватку - с должности главы Кобеляцкой районной государственной администрации Полтавской области и Артема Багинского с должности главы Хмельницкой РГА.

Глава государства назначил Светлану Назарчук главой Синельниковской РГА Днепропетровской области, Сергея Сиряченко - председателем Лубенской РГА Полтавской области, Андрея Холошу - главой Васильевской РГА Запорожской области.

Напомним, 6 марта Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций.