Міністр культури Ткаченко публічно отримав щеплення від COVID-19

Він заявив, що вакцинація - це не зло

Він заявив, що вакцинація - це не зло

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Сьогодні, 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно вакцинувався від COVID-19.

Він отримав щеплення у прямому ефірі під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", передає RegioNews.

Про вакцинацію необхідно говорити як про необхідність, яка нам потрібна, щоб вільно пересуватися та ходити без масок. Щоб креативні індустрії та сфера культури почали знову оживати", - заявив Ткаченко.

Він додав, що країни, які вже завершують процес вакцинації, поступово повертаються до нормального життя.

Тому не вірте фейкам, що вакцинування - це зло. Вакцинація - це для вашого здоров'я", - заявив міністр.

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Козицький отримав щеплення від COVID-19.