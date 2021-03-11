На Буковині в одній зі лікарень жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID-19

На території області завжди була низька прихильність до будь-якої вакцинації

На території області завжди була низька прихильність до будь-якої вакцинації

Фото: з відкритих джерел

В міській лікарні №3 у Чернівцях жоден із лікарів не захотів отримувати щеплення проти коронавірусної інфекції.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак на брифінгу.

За її словами, комунікація із такими лікарнями не проводиться і "досить складно почути аргументи" медичних працівників, чому вони проти вакцинації.

"До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і в нас є міська лікарня №4 - де поки троє працівників (захотіли вакцинуватися - ред.)", - розповіла Гусак.

Гусак зауважила, що на території області завжди була дуже низька прихильність до вакцинації - за будь-яких захворювань.

Нагадаємо, в лікарні на Буковині відмовилися щепитися від ковіду 95% медиків.