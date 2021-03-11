Министр культуры Ткаченко публично получил прививку от COVID-19
Он заявил, что вакцинация - это не зло
Он заявил, что вакцинация - это не зло
Сегодня, 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко публично вакцинировался от COVID-19.
Он получил прививку в прямом эфире во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает RegioNews.
О вакцинации необходимо говорить как о необходимости, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - заявил Ткаченко.
Он добавил, что страны, которые уже завершают процесс вакцинации, постепенно возвращаются к нормальной жизни.
Поэтому не верьте фейкам, что вакцинация - это зло. Вакцинация - это для вашего здоровья", - заявил министр.
Напомним, глава Львовской ОГА Козицкий получил прививку от COVID-19.
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