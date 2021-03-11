Вакцинація в Україні: перше щеплення отримали майже 30 тисяч осіб

За минулу добу вакцинували 5 898 людей

За минулу добу вакцинували 5 898 людей

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 11 березня першу дозу вакцини CoviShield отримали 29 378 осіб, за минулу добу вакцинували 5898 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 504 щеплення), найменша - у Закарпатській області (494 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область - 420 щеплень;

Волинська область - 160 щеплень;

Дніпропетровська область - 469 щеплень;

Донецька область - 370 щеплень;

Житомирська область - 132 щеплення;

Закарпатська область - 50 щеплень;

Запорізька область - 210 щеплень;

Івано-Франківська область - 198 щеплень;

Київська область - 470 щеплень;

Кіровоградська область - 160 щеплень;

Луганська область - 250 щеплень;

Львівська область - 269 щеплень;

Київ - 100 щеплень;

Миколаївська область - 150 щеплень;

Одеська область - 250 щеплень;

Полтавська область - 380 щеплень;

Рівненська область - 170 щеплень;

Сумська область - 260 щеплень;

Тернопільська область - 500 щеплень;

Харківська область - 100 щеплень;

Херсонська область - 310 щеплень;

Хмельницька область - 100 щеплень;

Чернівецька область - 120 щеплень;

Чернігівська область - 40 щеплень

Черкаська область - 260 щеплень.

Як повідомлялося, Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19. Поки що темпи не дуже швидкі, повідомив президент.