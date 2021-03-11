12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
11:02  11 березня
Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія"
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 11:59 362

Україна отримала ще одну індійську вакцину, але не від коронавірусу

11 березня 2021, 11:59 362
Читайте также на русском языке
Йдеться про вакцину для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ)
Йдеться про вакцину для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ)
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що 9 березня на замовлення міністерства Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну вакцини для захисту дітей від туберкульозу (БЦЖ). Вони були закуплені за кошти державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише RegioNews.

"450 тисяч доз вакцини БЦЖ вже в Україні... Безпечна та ефективна вакцина вироблена Serum Institute of India, прекваліфікована ВООЗ. Це перша партія БЦЖ, що надійшла в країну цього року. Пізніше Україна отримає ще 640 тисяч доз", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ЮНІСЕФ закупив вакцини за кошти із залишків бюджету 2018 року.

У МОЗ звертають увагу, що щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

Нагадаємо, у столиці розпочався онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram