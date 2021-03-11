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11 марта 2021, 15:19 11

ВАКС отменил постановление о приостановлении досудебного расследования в деле Януковича

11 марта 2021, 15:19 11
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Судья не установил мотивы следствия для обращения за международной правовой помощью в уголовном производстве
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

...Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу защитника и отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего Президента Украины, - говорится в сообщении.

Заслушав участников судебного процесса, следственный судья пришел к выводу, что из содержания оспариваемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве.

В ВАКС сообщают, что детектив в судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, во исполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у судьи отсутствует возможность установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается бывший Президент Украины.

Как сообщалось ранее, 18 февраля адвокаты беглого Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о его заочном аресте. Дело касается узурпации власти.

суд ВАКС расследование судья Виктор Янукович

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