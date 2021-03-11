Переобрано голову Ради суддів України
Головою Ради суддів України переобрано суддю 7-го адміністративного суду Богдана Моніча.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію з’їзду.
Після оголошення результатів голосування щодо оновленого складу, Рада суддів зібралася на своє перше організаційне засідання: було обрано голову Ради суддів, заступника голови Ради суддів і секретаря ради суддів.
Головою Ради суддів було обрано мене, заступником голови Ради суддів - суддю Господарського суду Києва Оксану Марченко, - сказав Богдан Моніч.
Делегати з'їзду сьогодні оберуть ще трьох членів Ради суддів.
Як повідомлялося, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох із чотирьох членів Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою.
Наступного дня з'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою. Обирали з двох суддів, які вчора набрали приблизно рівну кількість голосів.
Також 10 березня з’їзд суддів знову не зміг обрати суддю КСУ, оголосять новий конкурс. Процедуру його обрання розпочнуть спочатку.