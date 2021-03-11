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11 березня 2021, 11:19 14

Переобрано голову Ради суддів України

11 березня 2021, 11:19 14
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Ним знову став Богдан Моніч
Ним знову став Богдан Моніч
Фото sud.ua
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Головою Ради суддів України переобрано суддю 7-го адміністративного суду Богдана Моніча.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію з’їзду.

Після оголошення результатів голосування щодо оновленого складу, Рада суддів зібралася на своє перше організаційне засідання: було обрано голову Ради суддів, заступника голови Ради суддів і секретаря ради суддів.

Головою Ради суддів було обрано мене, заступником голови Ради суддів - суддю Господарського суду Києва Оксану Марченко, - сказав Богдан Моніч.

Делегати з'їзду сьогодні оберуть ще трьох членів Ради суддів.

Як повідомлялося, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох із чотирьох членів Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою.

Наступного дня з'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою. Обирали з двох суддів, які вчора набрали приблизно рівну кількість голосів.

Також 10 березня з’їзд суддів знову не зміг обрати суддю КСУ, оголосять новий конкурс. Процедуру його обрання розпочнуть спочатку.

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