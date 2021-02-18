Адвокати втікача Януковича не прийшли на розгляд апеляції про його заочний арешт
Київський апеляційний суд 25 лютого продовжить розгляд апеляційної скарги захисту екс-президента Віктора Януковича на заочний арешт у справі про узурпацію влади, оскільки не з'явилися адвокати підозрюваного.
Про це у Фейсбуці інформує ГО "Адвокатська дорадчий група" - об'єднання адвокатів, яка займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні, пише RegioNews.
"(Справа - ред.) Янукович: узурпація влади: В Київський апеляційний суд не з'явилися адвокати підозрюваного Віктора Януковича на розгляд власної апеляційної скарги. Суд задовольнив клопотання прокуратури про притягнення для захисту Януковича адвоката з центру Безкоштовної правової допомоги. Продовження розгляду - 25.02.2021 в 10-30 ", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що колегія суддів, яка розглядає справу - Віктор Глиняний, Олег Присяжнюк, Іван Рибак.
#ЯнуковичУзурпаціяВлади : В Київський апеляційний суд не з'явились адвокати підозрюваного Віктора Януковича на розгляд...Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Thursday, February 18, 2021
Нагадаємо, раніше Вищого антикорупційного суду відмовили в апеляції про заочний арешт Януковича у справі Межигір'я.