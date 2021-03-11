ОАСК незаконно передав приватній компанії найбільше родовище літієвих руд - ОГП

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ОАСК

Фото: з відкритих джерел

У Офісі Генерального прокурора у судовому порядку запобігли незаконній передачі в користування одного із найбільших родовищ літієвих руд в Україні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Одне з приватних товариств, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, без проведення аукціону звернулося до суду з позовом про зобов’язання Державної служби геології та надр України видати цей дозвіл.

Столичний Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги суб’єкта господарювання повністю.

Вказане рішення суду першої інстанції ОГП оскаржено в апеляційному порядку через те, що суд не може переймати на себе дискреційні повноваження органу владних повноважень, а позаконкурентна процедура застосовується лише до суб’єкта, який забезпечив безумовне дотримання всіх вимог законодавства у сфері надрокористування.

Крім того, прозорі та адекватні механізми отримання спецдозволів на видобування літію на конкурсних засадах, як того вимагає чинне законодавство, сприятимуть значному поповненню бюджету країни.

Шостий апеляційний адміністративний суд, переглядаючи справу за апеляційною скаргою Офісу Генерального прокурора, підтримав його доводи, скасував незаконне рішення суду першої інстанції та постановив нове – про відмову в задоволенні позову товариства", - йдеться у повідомленні.

Назву родовища і його місце розташування не називають, також офіційно невідома назва приватного товариства.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 року правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

Як повідомлялося, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.