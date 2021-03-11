КСУ на спецзасіданні розгляне дисциплінарний проступок Тупицького
Спецзасідання призначене на 17 березня
Спецзасідання призначене на 17 березня
Конституційний суд призначив спеціальне пленарне засідання для розгляду питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку.
Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на заяву заступника голови КС Сергія Головатого на засіданні Великої палати КС 11 березня, пише RegioNews.
Спецзасідання призначене на 17 березня. Повідомляється, що новопризначений суддя Віктор Кичун просив внести питання про призначення спецзасідання щодо "істотного дисциплінарного проступку" Тупицького до порядку денного засідання 11 березня.
На це Головатий зауважив, що спецзасідання з цього питання вже призначене на 17 березня і що судді про це поінформовані.
Нагадаємо, Тупицький подав третій позов проти Зеленського до Верховного суду.
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