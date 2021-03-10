Польское Замостье разорвало проект с Тернополем из-за стадиона имени Шухевича
В Польше город Замостье решил остановить реализацию общего с Тернополем европейского гранта на почти 69 тыс. евро в связи с предоставлением городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Замостье Анжей Внук, передает RegioNews.
Он опубликовал скан-копию письма, в котором сделано заявление по поводу переименования стадиона.
С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", - написал Внук.
Он заявил, что власти Замостья вынуждены приостановить сотрудничество с Тернополем, в частности, финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостья".
На него Польша планировала выделить почти 69 тыс. евро. В городском совете Тернополя эту информацию еще не комментировали.
Напомним, 9 марта посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.
10 марта в МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича. Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков.
Также мэр Тернополя ответил послу Израиля в отношении требования переименования стадиона им. Шухевича.