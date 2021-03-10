З'їзд суддів обрав четвертого члена Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою

Обирали з двох суддів, які вчора набрали приблизно рівну кількість голосів

Обирали з двох суддів, які вчора набрали приблизно рівну кількість голосів

Фото Укрінформ

Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя (ВРП), це четвертий член ВРП, обраний за квотою з'їзду суддів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію з’їзду суддів.

Плахтій обрано членом ВРП терміном на чотири роки, як і раніше обраних з'їздом трьох членів ВРП. Вона склала присягу перед делегатами з'їзду.

Учора судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд провів повторне голосування.

Як повідомлялося, учора з'їзд суддів обрав трьох із чотирьох членів Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою. Для обрання четвертого члена ВРП вирішили провести повторне голосування.

Раніше на виборах до Вищої ради правосуддя п‘ятеро кандидатів зняли свої кандидатури. На чотири посади у ВРП претендували 29 кандидатів.