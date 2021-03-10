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10 марта 2021, 16:20 7

Съезд судей избрал четвертого члена Высшего Совета Правосудия по своей квоте

10 марта 2021, 16:20 7
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Выбирали из двух судей, которые вчера набрали примерно равное количество голосов
Выбирали из двух судей, которые вчера набрали примерно равное количество голосов
Фото Укринформ
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Делегаты XVIII очередного съезда судей избрали судью Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий членом Высшего совета правосудия (ВСП), это четвертый член ВСП, избранный по квоте съезда судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию съезда судей.

Плахтий избрана членом ВСП сроком на четыре года, как и ранее избранные съездом трое членов ВСП. Она принесла присягу перед делегатами съезда.

Вчера судьи Александр Панасюк и Инна Плахтий набрали примерно равное количество голосов, поэтому для избрания четвертого члена ВСП съезд провел повторное голосование.

Как сообщалось, вчера съезд судей избрал трех из четырех членов Высшего Совета Правосудия по своей квоте. Для избрания четвертого члена ВСП решили провести повторное голосование.

Ранее на выборах в Высший совет правосудия пятеро кандидатов сняли свои кандидатуры. На четыре должности в ВСП претендовали 29 кандидатов.

судьи Съезд выборы квоты суды

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