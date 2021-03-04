Звільнений суддя Ємельянов планує поновитися на посаді: заявляє про політичний тиск

Адвокат судді вважає звільнення "правовим нігілізмом"

Адвокат судді вважає звільнення "правовим нігілізмом"

Фото: з відкритих джерел

Звільнений раніше скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов вважає рішення про своє звільнення незаконним та політично заангажованим і планує його оскаржувати.

Як передає RegioNews, про це повідомляє hromadske, цитуючи адвоката екссудді Ярослава Білявського.

Вочевидь, що юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалось під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії", - зазначив він.

За словами адвоката, дії Вищої ради правосуддя, яка звільнила Ємельянова, — "правовий нігілізм" та порушення закону.

Адвокат додав, що його клієнт сподівається на оцінку їхніх доводів у Верховному суді і, відповідно, поновлення Ємельянова на посаді судді.

Раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя звільнила Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі вчинення істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді.