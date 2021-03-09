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09 березня 2021, 21:40 3

З'їзд суддів обрав трьох із чотирьох членів Вищої Ради Правосуддя за своєю квотою

09 березня 2021, 21:40 3
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Для обрання четвертого члена ВРП проведуть повторне голосування
Для обрання четвертого члена ВРП проведуть повторне голосування
Фото з відкритих джерел
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Делегати XVIII чергового з'їзду суддів обрали суддів Сергія Болотіна, Віталія Саліхова і Валерія Сухового членами Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою з'їзду суддів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію з’їзду суддів.

Таємним голосуванням найбільшу кількість голосів делегатів з'їзду отримали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валерій Суховий.

Рішенням з'їзду цих трьох суддів обрано членами ВРП, вони склали присягу перед з'їздом суддів.

Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з'їзд проведе повторне голосування.

Робота з'їзду суддів у Києві триватиме ще два дні, планується обрання ще одного члена ВРП, судді Конституційного Суду, а також переобрання Ради суддів України.

Як повідомлялося, сьогодні - вибори до Вищої ради правосуддя: п‘ятеро кандидатів зняли свої кандидатури. На чотири посади у ВРП претендували 29 кандидатів.

судді З'їзд вибори голосування Верховний суд

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