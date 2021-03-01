Рада у вівторок розгляне законопроєкт, який відновлює Вищу кваліфікаційну комісію суддів

У "Слузі народу" стверджують, що це "не тільки питання про добір суддів, а й про очищення суддівського корпусу"

У "Слузі народу" стверджують, що це "не тільки питання про добір суддів, а й про очищення суддівського корпусу"

Фото з відкритих джерел

Український парламент у вівторок у першому читанні розгляне законопроєкт, який відновлює вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККС).

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу") на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна. Законопроект 3711-д.... який щойно розглядали на фракції, котрий стосується відновлення роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Його розглядатимуть завтра в першому читанні в залі Верховної ради, - сказав Костін. За його словами, питання відповідальності роботи ВККС - це не тільки питання про добір суддів, а й про очищення суддівського корпусу від недоброчесних і недостатньо компетентних суддів. Це те, чого очікує українське суспільство, - наголосив Костін. Як повідомлялося, раніше президент заявляв, що Окружний адмінсуд Києва також потрібно "перезавантажити". При ОП сформована комісія, яка має представити розробки судової реформи.

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