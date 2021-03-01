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01 березня 2021, 11:01 169

Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в Україні

01 березня 2021, 11:01 169
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Системі потрібні глибинні зміни, її мають "заповнити доброчесні та професійні судді"
Системі потрібні глибинні зміни, її мають "заповнити доброчесні та професійні судді"
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя - головні "хвороби" судової системи.

Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя", передає RegioNews.

Через відсутність третини суддів, громадяни змушені місяцями та роками чекати рішень судів... В цьому контексті потрібно відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя", - заявив Зеленський.

В системі мають з'явитися доброчесні та професійні судді, вважає президент.

Брак доброчесних суддів входить до другої групи проблеми судової системи. Це глобальні, хронічні недуги, що існують роками, що потребують глибинних змін. Зокрема, законодавчих змін", - підкреслив він.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок розглядатимуться, зокрема, законопроєкти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про оподаткування доходів з організації та проведення азартних ігор та лотерей та про Службу військового капеланства.

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