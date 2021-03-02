На Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря
Начальника однієї з районних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області затримали за підозрою у хабарництві.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
"За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження", — кажуть у відомстві.
Правоохоронці задокументували факт одержання хабаря посередником. Податківця і посередника затримали. Обом оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Справу розслідують за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах).
Нагадаємо, у Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського.