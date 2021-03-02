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02 березня 2021, 10:56 452

На Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря

02 березня 2021, 10:56 452
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Правоохоронці задокументували факт одержання хабаря посередником
Правоохоронці задокументували факт одержання хабаря посередником
Фото з відкритих джерел
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Начальника однієї з районних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області затримали за підозрою у хабарництві.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

"За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження", — кажуть у відомстві.

Правоохоронці задокументували факт одержання хабаря посередником. Податківця і посередника затримали. Обом оголосили підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, у Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського.

Україна поліція затримання Тернопіль правоохоронці

 
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