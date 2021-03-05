Депутати Тернопільської міськради вимагають від влади не втручатися у закон про мову

Звернення направили сьогодні

Звернення направили сьогодні

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Депутати Тернопільської міської ради вимагають від керівництва держави не розглядати і не підтримувати законопроєкти, що містять поправки до мовного закону.

Про це йдеться у рішенні, прийнятому на сесії міської ради 5 березня, передає RegioNews.

"Внесення до Верховної Ради України законопроєктів №4638 і №4638-2 є ще однією спробою зупинити процес утвердження української мови як державної, законсервувати результати багаторічної русифікації. Ми вимагаємо від народних депутатів України, а також від президента України Володимира Зеленського не суперечити українським цінностям та відхилити подібні спроби проросійськи налаштованих політичних сил", - йдеться у зверненні депутатів Тернопільської міської ради до керівництва держави.

У документі, який буде направлено президенту, уряду та Верховній Раді України, депутати застерігають, що будь-які спроби заборонити українську мову в Україні отримуватимуть рішучий суспільний опір, який матиме підтримку в особі органів місцевого самоврядування, зокрема, Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, 3 березня під Радою активісти протестували проти змін до мовного закону.