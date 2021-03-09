У Тернопільській області за допомогою супутника виявили незаконне звалище

Службу безпеки України просять порушити кримінальну справу

Службу безпеки України просять порушити кримінальну справу

Фото: flickr

Державна екологічна інспекція України за допомогою супутникових знімків виявила незаконне звалище на території одного з підприємств у Тернопільській області. Відомство просить Службу безпеки України порушити кримінальну справу за фактом нанесення державі 80 млн грн збитків.

Про це повідомив керівник відомства Андрій Мальований, пише RegioNews.

"Ми отримали звернення про порушення законодавства у сфері поводження з відходами підприємством ТОВ "Еко-Лідер Т" в Тернопільській області. Діяльність підприємства, що знаходиться за вказаною юридичною адресою, не проводилася, тому перевірку провести не вдалося. Щоб встановити факт порушення, ДЕІ звернулася в Державне космічне агентство з проханням надати супутникові знімки цієї земельної ділянки в ретроспективі", - розповів чиновник.

На отриманих від агентства фото виявлено збільшення площі звалища на ділянці з 5 гектарів до 9,1 га протягом 2018-2020 років.

"Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 мільйонів гривень. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму збитку", - запевнив Мальований.

Держекоінспекція вже направила лист в Службу безпеки України про відкриття кримінального провадження.

"Також ДЕІ готує подання про анулювання дозволів, виданих ТОВ "Еко-Лідер Т", адже підприємство не здійснює діяльність за місцем знаходження юридичної адреси", - заявили у відомстві.

Масштабне захоронення відходів виявлено Держекоінспекцією за допомогою супутникових знімків! Ми отримали звернення щодо... Posted by Андрій Мальований on Tuesday, March 9, 2021

Нагадаємо, на початку січня під Львовом поліцейські виявили звалище медичних відходів.