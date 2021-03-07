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07 березня 2021, 11:51 51

Полтавських "слуг народу" запросили в Офіс президента: будуть переконувати йти в коаліцію з Мамаєм

07 березня 2021, 11:51 51
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Проти коаліції з мером залишилися 4 депутати Полтавської міськради від "СН"
Проти коаліції з мером залишилися 4 депутати Полтавської міськради від "СН"
Фото: poltava.to
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Наступного тижня полтавським депутатам призначений прийом на Банковій.

Про це повідомляє полтавський Telegram-канал Фонтанзамільйон, передає RegioNews.

На початку наступного тижня фракція "Слуги народу" поїде в Київ. Полтавським депутатам призначений прийом в Офісі президента. Їх переконуватимуть вступити в коаліції із Мамаєм. Більшість погодилася, питання із 4 депутатами: Сергій Іващенко, Вадим Ямщиков, Катерина Бабіч та Юрій Бражнік, - йдеться в повідомленні.

12 березня відбудеться позачергова сесія Полтавської міськради, де будуть голосувати за кандидатури на посади заступників міського голови Полтави.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що голова ОДА Олег Синєгубов мав розмову з депутатами Полтавської міськради від партії "Слуга народу" щодо їх подальшого позиціювання: вони влада чи опозиція.

22 лютого у Полтавській ОДА відбулася зустріч міських депутатів від "Слуги народу" з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим. Джерела "Полтавщини" повідомили, що на зустріч з невідомих причин не прийшов депутат Сергій Іващенко. Очільник області орієнтував депутатів на те, що представники партії влади не можуть бути у міській раді в опозиції до когось. Партія влади, логічно, має бути саме партією влади, а не спостерігати за процесами осторонь.

Інше джерело повідомило, що на зустрічі був й неофіційний куратор партії на Полтавщині — нардеп Олександр Трухін.

Як повідомлялося раніше, у Полтаві серед "слуг народу” стався розкол, замість Іващенка головою фракції обрали Ярмолюка. Більшість фракції "Слуга народу” в міськраді може піти на співпрацю з мером Полтави Олександром Мамаєм.

Офіс президента Полтава Слуга народа опозиція горсовет депутати

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