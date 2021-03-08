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08 березня 2021, 12:15 16

Партія "Слуга народу" оголосила про запуск руху "Зе!Жінки"

08 березня 2021, 12:15 16
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Про його створення розповів нардеп Олександр Корнієнко
Про його створення розповів нардеп Олександр Корнієнко
Фото: sluga-narodu.com
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"Слуги народу" створили окремий рух для захисту прав жінок, метою якого буде запровадження політики рівності на національному та місцевому рівнях.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає RegioNews.

Як заявив глава партії Олександр Корнієнко, до цього руху увійшли жінки-депутати Верховної Ради і місцевих рад від партії Зеленського.

У межах руху Зе!жінки депутати парламенту та місцевих рад, а також прихильники партії працюватимуть над посиленням політичної участі жінок, становленням рівних прав і можливостей в Україні та реалізацією національної політики з гендерної рівності, зокрема урядової програми "Партнерство Біарріц”, ініційованої першою леді України”, – заявив Корнієнко.

Народна депутатка від "Слуги Народу” Марина Бардіна зазначає, що завданнями об’єднання будуть реалізація політики рівності, збільшення жіночого представництва в політиці та втілення національної програми з гендерної рівності.

Нагадаємо, 23 червня у Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву не стримуючись у висловлюваннях.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть ввести штрафи та адмінарешт за прояв сексизму.

заява Слуга народа Верховна Рада депутати жінки

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