"Слуги народа" на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии

Съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину

Съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину

Политическая партия "Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру своей политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

После местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны. Завершился этап выборов, а следовательно, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить две ключевые задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава, - отметил Корниенко.

По его словам, съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и конкретизирует ее цели и задачи.

Этот документ не изменит партийной программы или идеологии. Он обеспечит единое понимание целей и задач внутри большой команды президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуг народа", - уточнил политик.

Кроме того, на съезде "Слуги народа" планируют решить ряд организационных вопросов.

Как сообщалось, по информации СМИ, "Слуги народа" на с'езде партии обсудят освобождение Дубинского и Тищенко. С'съезд партии состоится 13 марта.