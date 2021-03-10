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10 марта 2021, 11:35 5

"Слуги народа" на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии

10 марта 2021, 11:35 5
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Съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину
Съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину
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Политическая партия "Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру своей политсилы и зафиксировать ее в новой редакции устава.

Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

После местных выборов численность партии возросла до 7 000 представителей в каждом регионе страны. Завершился этап выборов, а следовательно, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить две ключевые задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава, - отметил Корниенко.

По его словам, съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и конкретизирует ее цели и задачи.

Этот документ не изменит партийной программы или идеологии. Он обеспечит единое понимание целей и задач внутри большой команды президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуг народа", - уточнил политик.

Кроме того, на съезде "Слуги народа" планируют решить ряд организационных вопросов.

Как сообщалось, по информации СМИ, "Слуги народа" на с'езде партии обсудят освобождение Дубинского и Тищенко. С'съезд партии состоится 13 марта.

Слуга народа партия Съезд Александр Корниенко документ

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