У Львові відкриють два тимчасові COVID-госпіталі - Садовий

Вони будуть діяти на базі 8 міської лікарні та лікарні швидкої допомоги

Вони будуть діяти на базі 8 міської лікарні та лікарні швидкої допомоги

Фото: із відкритих джерел

У двох лікарнях Львова через зростання випадків COVID-19 розгорнуть тимчасові госпіталі, щоб збільшити кількість ліжко-місць для пацієнтів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

Ми щойно завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. За останню добу в наші комунальні лікарні поступило 34 хворих з COVID-19, і тільки одну людину виписали. І така динаміка спостерігається впродовж останніх тижнів і, за словами медиків, хворі поступають у важкому стані”, — сказав Садовий.

Він додав, що в лікарнях міста є запас із 1300 ліжок, станом на 9 березня заповнені 534 місця.

Ми поставили собі за мету збільшити ще на 700 ліжко-місць, тобто дійти до двох тисяч. На базі лікарні швидкої допомоги та 8-ї лікарні ми додатково створюємо тимчасові госпіталі”, — розповів мер.

За його словами, тимчасові госпіталі будуть розгортати саме в лікарнях, а не в наметах на вулиці.

У цих лікарнях є відділення реанімації. Ми не будемо створювати намети, як в інших містах. Ми будемо повністю використовувати медичні установи, які є в місті, просто будемо їх частково перепрофільовувати, щоб кожен мешканець міста мав гарантію, що він отримає якісну медичну допомогу”, — сказав Садовий.

Нагадаємо, у Львові можуть знову запровадити суворий локдаун, область потрапила до "помаранчевої” зони карантину.