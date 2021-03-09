16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
15:15  09 березня
Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників
08:11  09 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 17:24 40

У Львові відкриють два тимчасові COVID-госпіталі - Садовий

09 березня 2021, 17:24 40
Читайте также на русском языке
Вони будуть діяти на базі 8 міської лікарні та лікарні швидкої допомоги
Вони будуть діяти на базі 8 міської лікарні та лікарні швидкої допомоги
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У двох лікарнях Львова через зростання випадків COVID-19 розгорнуть тимчасові госпіталі, щоб збільшити кількість ліжко-місць для пацієнтів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає RegioNews.

Ми щойно завершили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. За останню добу в наші комунальні лікарні поступило 34 хворих з COVID-19, і тільки одну людину виписали. І така динаміка спостерігається впродовж останніх тижнів і, за словами медиків, хворі поступають у важкому стані”, — сказав Садовий.

Він додав, що в лікарнях міста є запас із 1300 ліжок, станом на 9 березня заповнені 534 місця.

Ми поставили собі за мету збільшити ще на 700 ліжко-місць, тобто дійти до двох тисяч. На базі лікарні швидкої допомоги та 8-ї лікарні ми додатково створюємо тимчасові госпіталі”, — розповів мер.

За його словами, тимчасові госпіталі будуть розгортати саме в лікарнях, а не в наметах на вулиці.

У цих лікарнях є відділення реанімації. Ми не будемо створювати намети, як в інших містах. Ми будемо повністю використовувати медичні установи, які є в місті, просто будемо їх частково перепрофільовувати, щоб кожен мешканець міста мав гарантію, що він отримає якісну медичну допомогу”, — сказав Садовий.

Нагадаємо, у Львові можуть знову запровадити суворий локдаун, область потрапила до "помаранчевої” зони карантину.

Львів Андрій Садовий шпиталь коронавірус лікарні

Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
09 березня 2021, 16:54
Стало відомо, скільки торік з держбюджету пішло на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19
09 березня 2021, 16:38
У "червоних" Чернівцях відновлять роботу найбільшого ринку
09 березня 2021, 14:47
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram