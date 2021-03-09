16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
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09 березня 2021, 16:54 9

Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters

09 березня 2021, 16:54 9
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До нашої держави планують доставити 5 мільйонів доз цієї вакцини
До нашої держави планують доставити 5 мільйонів доз цієї вакцини
Фото: із відкритих джерел
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В Україні схвалили використання COVID-вакцини, яку розробила китайська компанія “Sinovac”.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Відомо, що у березні цього року Україна очікує на отримання першої партії препарату. Точні строки поставок вакцини поки невідомі.

Раніше у МОЗ заявили, що постачальника вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", можуть оштрафувати за несвоєчасну доставку препарату. Першу партію вакцини планували доставити 15 березня.

Українська фармацевтична компанія "Лекхім" має домовленість про доставку 5 мільйонів доз вакцини в Україну, в тому числі 1,9 мільйона за схемою державних закупівель.

Нагадаємо, у НАБУ відкрили справу стосовно поставки китайської вакцини Sinovac. Згідно з контрактом, Україна мала заплатити по 17,85 долара за дозу вакцини, що є чи не найвищою ціною у світі.

Попри це, найдорожчий постачальник вакцини від COVID-19 подав заявку на її реєстрацію в Україні. Про заявку від компанії Sinovac повідомляється на сайті МОЗ.

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