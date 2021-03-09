У Львові можуть знову запровадити суворий локдаун - Садовий

4 березня Львівська область потрапила до "помаранчевої” зони карантину

4 березня Львівська область потрапила до "помаранчевої” зони карантину

Фото: із відкритих джерел

У Львові можливе запровадження суворого карантину у зв’язку із стрімким поширенням коронавірусу та зростанням кількості хворих.

Про це в ефірі радіо "Люкс FM" повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є в світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих”, - заявив Садовий.

Він додав, що хвиля коронавірусу поступово заповнює область, тому місцева влада опинилася перед непростими рішеннями. Також Андрій Садовий розповів про те, як будуть навчатися учні міста.

Зараз дистанційне навчання — це рекомендація обласної комісії з питань ТЕБ і НС. Сьогодні ми проведемо міське засідання комісії, до якої зробимо моніторинг ситуації із захворюваністю по школах та приймемо відповідні рішення. Сьогодні діти у Львові навчаються. Деякі школи перейшли на дистанційне навчання, адже вони мають право самостійно приймати такі рішення, але наказу по цілому місту не було”, - сказав міський голова.

Садовий зазначив, що в місті спостерігається різке зростання кількості хворих, і за словами медиків, ця хвиля коронавірусу є дуже агресивною.

Щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені приймати достатньо непрості рішення”, - каже мер.

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