У "червоних" Чернівцях відновлять роботу найбільшого ринку
Це було вимогою протестувальників, які влаштували сьогодні мітинг
Це було вимогою протестувальників, які влаштували сьогодні мітинг
Попри "червону зону" адаптивного карантину, Чернівці завтра відновлять роботу найбільшого ринку. Зокрема, йдеться про непродовольчі сектори Калинівського ринку.
Про це заявив мер міста Роман Клічук на акції протесту місцевих підприємців, пише RegioNews.
За його словами, минулого тижня мерія просила роз'яснити, чи поширюються обмеження "червоної зони" на ринки змішаного типу.
"Оскільки від області ми не отримали роз'яснень, завтра, 10 березня, Калинівський ринок буде відкрито", - зазначив Клічук.
Зазначимо, сьогодні близько 50 представників малого бізнесу влаштували пікет під стінами міської ради з вимогою послабити карантинні обмеження.
Нагадаємо, 3 березня у Чернівцях підприємці під будівлею ОДА також вимагали послабити карантин.
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