Стало відомо, скільки торік з держбюджету пішло на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19

В середньому на пацієнта витрачалося 45 тисяч гривень

В середньому на пацієнта витрачалося 45 тисяч гривень

Рixabay

На стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19 у 2020 році було витрачено 11 млрд грн, на лікування одного пацієнта було витрачено 45 тис. грн бюджетних коштів.

Про це повідомив в.о. глави Національної служби здоров'я України Андрій Віленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

"Ми витратили на стаціонарне лікування пацієнтів із COVID-19 11 млрд грн. За ці кошти в стаціонарі у 2020 році пролікувалися 250 тис. пацієнтів, тобто на одного пацієнта держава виділила та заплатила 45 тис. грн. Це великі кошти. Це не в інтенсивній терапії, а в стаціонарі", - сказав він.

Віленський уточнив, що "витрати можуть бути різними".

"Якщо хворий просто в стаціонарі, то витрати на його лікування можуть становити 2-10 тис. грн, а якщо в інтенсивній терапії або реанімації - 100 тис. грн. Але в середньому це 45 тис. грн", - сказав він.

Нагадаємо, нині в Україні найбільше завантажені COVID-лікарні у 8 областях та Києві.