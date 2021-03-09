Во Львове откроют два временных COVID-госпиталя - Садовый

Они будут действовать на базе 8 городской больницы и больницы скорой помощи

Они будут действовать на базе 8 городской больницы и больницы скорой помощи

Фото: из открытых источников

В двух больницах Львова из-за роста случаев COVID-19 развернут временные госпитали, чтобы увеличить количество койко-мест для пациентов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает RegioNews.

Мы только что завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За последние сутки в наши коммунальные больницы поступили 34 больных с COVID-19, и только одного человека выписали. И такая динамика наблюдается на протяжении последних недель и, по словам медиков, больные поступают в тяжелом состоянии", - сказал Садовый.

Он добавил, что в больницах города есть запас из 1300 коек, по состоянию на 9 марта заполнены 534 места.

Мы поставили себе цель увеличить еще на 700 койко-мест, то есть дойти до двух тысяч. На базе больницы скорой помощи и 8-й больницы мы дополнительно создаем временные госпитали", - рассказал мэр.

По его словам, временные госпитали будут разворачивать именно в больницах, а не в палатках на улице.

В этих больницах есть отделение реанимации. Мы не будем создавать палатки, как в других городах. Мы будем полностью использовать медицинские учреждения, которые есть в городе, просто будем их частично перепрофилировать, чтобы каждый житель города имел гарантию, что он получит качественную медицинскую помощь", - сказал Садовый.

Напомним, во Львове могут снова ввести строгий локдаун, область попала в "оранжевую" зону карантина.