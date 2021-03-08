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08 березня 2021, 17:25 916

Під резиденцією Зеленського розпочалася акція на підтримку Стерненка. ТРАНСЛЯЦІЯ

08 березня 2021, 17:25 916
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Фото: depo.ua
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Сьогодні, 8 березня під державною резиденцією президента України Володимира Зеленського розпочалася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого ув'язнили на 7 років, та фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка.

Про це стало відомо із трансляції мітингу у соцмережах, передає RegioNews.

Під державною резиденцією президента зібралися декілька сотень осіб, вони розгорнули банери і увімкнули музику.

На місці події спокійно, порядок забезпечують правоохоронці. Люди продовжують збиратися на мітинг.

Організатори заявляють про незаконне ув’язнення Сергія Стерненка і вимагають від Володимира Зеленського відреагувати.

Мітингувальники обурені, що глава держави ніяк не відреагував на їхні вимоги, що були оголошені під час мітингу під Офісом президента 27 лютого. Вони заявляють, що будуть збиратися на такі акції постійно.

Нагадаємо, до дачі Зеленського у Конча-Заспі звозять Нацгвардію та силовиків.

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