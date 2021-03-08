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08 марта 2021, 17:25 927

Под резиденцией Зеленского началась акция в поддержку Стерненко. ТРАНСЛЯЦИЯ

08 марта 2021, 17:25 927
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Туда стянули военнослужащих Нацгвардии
Фото: depo.ua
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Сегодня, 8 марта под государственной резиденцией президента Украины Владимира Зеленского началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненка, которого посадили на 7 лет, и фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко.

Об этом стало известно из трансляции митинга в соцсетях, передает RegioNews.

Под государственной резиденцией президента собрались несколько сотен человек, они развернули баннеры и включили музыку.

На месте происшествия спокойно, порядок обеспечивают правоохранители. Люди продолжают собираться на митинг.

Организаторы заявляют о незаконном заключении Сергея Стерненка и требуют от Владимира Зеленского отреагировать.

Митингующие возмущены, что глава государства никак не отреагировал на их требования, которые были объявлены во время митинга под Офисом президента 27 февраля. Они заявляют, что будут собираться на такие акции постоянно.

Напомним, к даче Зеленского в Конча-Заспе свозят Нацгвардию и силовиков.

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