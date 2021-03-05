Джемілєв планує звернутися в ЄСПЛ через заборону від РФ на в’їзд до Криму

Окупанти заборонили йому в'їзд до Криму до 2034 року

Окупанти заборонили йому в'їзд до Криму до 2034 року

Фото з відкритих джерел

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що не знав про те, що Росія в 2019 році на 15 років продовжила йому заборона на в'їзд, в тому числі в анексований нею Крим.

Про це Джемілєв сказав у коментарі Крим.Реалії, передає RegioNews.

Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборону на 5 років, до 2019 року. А потім, у 2018-му, за рік до закінчення цього терміну мене внесли до списку санкцій. І там терміни не вказувалися. З матеріалів так званої кримінальної справи з’ясовується, що 5 березня 2019 року вони продовжили заборону ще на 15 років, — сказав Мустафа Джемілєв.

Джемілєв зазначив, що "з огляду на вік”, російська заборона не має для нього значення.

До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, також, як втім, не буде і окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон до Криму. За радянських часів це практикувалося, — зазначив Джемілєв.

Лідер кримських татар повідомив, що в зв’язку з забороною на в’їзд до Криму він разом з адвокатом Миколою Полозовим буде звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, 26 лютого Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму. Глава держави також повідомив про те, що уряду доручено організація та запуск "Кримської платформи".