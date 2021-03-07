На Донбассе работают лишь два КПВВ - пять оккупанты блокируют

Блокирование длится еще с прошлого года

Блокирование длится еще с прошлого года

Фото из открытых источников

Боевики ОРДЛО продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.

О причинах блокировки российско-оккупационные власти не сообщают. Как известно, блокирование боевиками КПВВ длится с 2020 года.

Отмечается, что несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Как сообщалось в феврале, боевики на Донбассе продолжают блокировать большинство КПВВ. Пропуск людей осуществляют лишь две контрольные пункты.