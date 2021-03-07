На Донбассе работают лишь два КПВВ - пять оккупанты блокируют
Блокирование длится еще с прошлого года
Блокирование длится еще с прошлого года
Боевики ОРДЛО продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.
О причинах блокировки российско-оккупационные власти не сообщают. Как известно, блокирование боевиками КПВВ длится с 2020 года.
Отмечается, что несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
Как сообщалось в феврале, боевики на Донбассе продолжают блокировать большинство КПВВ. Пропуск людей осуществляют лишь две контрольные пункты.
Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в УкраинуВсе новости »
05 марта 2021, 19:45Джемилев планирует обратиться в ЕСПЧ из-за запрета от РФ на въезд в Крым
05 марта 2021, 19:16В плену боевиков на Донбассе находится около 270 человек
05 марта 2021, 15:37
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска