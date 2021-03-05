У полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей

У листопаді їх було майже на два десятки менше

У листопаді їх було майже на два десятки менше

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Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода. За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб, — йдеться в повідомленні. Так, у листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі. Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон. Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ.

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