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05 березня 2021, 15:37 7

У полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей

05 березня 2021, 15:37 7
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У листопаді їх було майже на два десятки менше
Фото з відкритих джерел
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Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб, — йдеться в повідомленні.

Так, у листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон. Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ.

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