У полоні бойовиків на Донбасі перебуває близько 270 людей
Близько 270 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.
За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб, — йдеться в повідомленні.
Так, у листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року визволили українського бійця, який нещодавно потрапив у полон. Про визволення Олександра Пупка повідомляє Українська делегація в ТКГ.