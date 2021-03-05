Тупицький подав третій позов проти Зеленського до Верховного суду

Він вимагає скасувати указ президента про відсторонення його з посади судді КСУ

Він вимагає скасувати указ президента про відсторонення його з посади судді КСУ

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Верховний Суд України отримав від відстороненого голови Констиуційного суду Олександра Тупицького вже третій позов проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає RegioNews.

4 березня до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента про відсторонення від посади судді КСУ", - йдеться в повідомленні.

У суді уточнили, що Олександр Тупицький оскаржує відсторонення від посади судді строком на один місяць з 28 лютого 2021 року , яке підписав Володимир Зеленський.

Позову, який надійшов, надано реєстраційний номер справи – № 9901/57/21. Нагадаємо, що позивач двічі звертався з позовними заявами, оскаржуючи Указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, яким його відсторонено від посади судді КСУ строком на два місяці”, - додали у Верховному Суді.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.