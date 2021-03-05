Тупицький подав третій позов проти Зеленського до Верховного суду
Верховний Суд України отримав від відстороненого голови Констиуційного суду Олександра Тупицького вже третій позов проти президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, передає RegioNews.
4 березня до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оспорює указ президента про відсторонення від посади судді КСУ", - йдеться в повідомленні.
У суді уточнили, що Олександр Тупицький оскаржує відсторонення від посади судді строком на один місяць з 28 лютого 2021 року , яке підписав Володимир Зеленський.
Позову, який надійшов, надано реєстраційний номер справи – № 9901/57/21. Нагадаємо, що позивач двічі звертався з позовними заявами, оскаржуючи Указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, яким його відсторонено від посади судді КСУ строком на два місяці”, - додали у Верховному Суді.
Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.
26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.