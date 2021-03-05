13:14  05 березня
Менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
12:57  05 березня
Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
08:11  05 березня
"Ігнорують домовленості": в штабі ООС відреагували на чергові обстріли бойовиків
UA | RU
UA | RU
05 березня 2021, 14:28 6

Тернопільського податківця, який вимагав мільйонний хабар, взяли під варту

05 березня 2021, 14:28 6
Читайте также на русском языке
Він вимагав від місцевого підприємця кошти в обмін на обіцянку зменшення штрафу
Він вимагав від місцевого підприємця кошти в обмін на обіцянку зменшення штрафу
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Начальнику Державної податкової інспекції Тернопільської області, який через посередника вимагав та отримав 1млн грн хабара, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними прокуратури, справу розглядав Личаківський районний суд міста Львова, який обрав для чиновника запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Він може внести заставу у розмірі 681 тис грн. Начальнику Державної податкової інспекції інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах).

Прокурор наполягав на визначенні суми застави у 2 млн грн, проте суд визначився із розміром у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі нагадали, що підозрюваний вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн хабара і обіцяв зменшити розмір штрафу за порушення податкового законодавства і не направляти результати перевірок в поліцію для відкриття справи.

Нагадаємо, 2 березня на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.

Тернопіль податкова служба хабар начальник корупція прокуратура суд

У Рівненській області викрито посадовця ДСНС на одержанні систематичних хабарів
05 березня 2021, 12:14
Скандал в КСУ: заступник Тупицького зайняв його місце в суді і викликав невдоволення колег
04 березня 2021, 16:53
Конкурсна комісія планує обрати голову САП вже в травні
04 березня 2021, 15:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua