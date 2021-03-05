Тернопільського податківця, який вимагав мільйонний хабар, взяли під варту

Він вимагав від місцевого підприємця кошти в обмін на обіцянку зменшення штрафу

Він вимагав від місцевого підприємця кошти в обмін на обіцянку зменшення штрафу

Фото: СБУ

Начальнику Державної податкової інспекції Тернопільської області, який через посередника вимагав та отримав 1млн грн хабара, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними прокуратури, справу розглядав Личаківський районний суд міста Львова, який обрав для чиновника запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Він може внести заставу у розмірі 681 тис грн. Начальнику Державної податкової інспекції інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах).

Прокурор наполягав на визначенні суми застави у 2 млн грн, проте суд визначився із розміром у 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі нагадали, що підозрюваний вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн хабара і обіцяв зменшити розмір штрафу за порушення податкового законодавства і не направляти результати перевірок в поліцію для відкриття справи.

Нагадаємо, 2 березня на Тернопільщині затримали податківця: його підозрюють у вимаганні 1 млн грн хабаря.