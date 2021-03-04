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04 березня 2021, 16:53 93

Скандал в КСУ: заступник Тупицького зайняв його місце в суді і викликав невдоволення колег

04 березня 2021, 16:53 93
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Інцидент стався під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"
Інцидент стався під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"
Фото з відкритих джерел
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У четвер, 4 березня, під час засідання Конституційного суду сталася перепалка, через те, що заступник голови КСУ Сергій Головатий сів на місце усуненого голови суду Олександра Тупицького.

Відеозапис засідання опублікований на сайті КСУ, пише RegioNews.

Інцидент стався під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

На початку засідання суддя Олександр Литвинов запитав, чому Головатий сів не на своє місце.

"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадження в залі?" - запитав Литвинов.

Відповідати на це питання Сергій Головатий не став. Він заявив, що "залишить це питання без відповіді".

"Займіть тоді своє місце... Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б ви були призначені головою Конституційного суду України", - заявив Литвинов.

Попри це, Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

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