Тупицкий подал третий иск против Зеленского в Верховный суд

Он требует отменить указ президента об отстранении его от должности судьи КСУ

Он требует отменить указ президента об отстранении его от должности судьи КСУ

Фото: из открытых источников

Верховный Суд Украины получил от отстраненного председателя Констиуцийного суда Александра Тупицкого уже третий иск против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает RegioNews.

4 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента об отстранении от должности судьи КСУ", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Александр Тупицкий оспаривает отстранение от должности судьи сроком на один месяц с 28 февраля 2021 года, которое подписал Владимир Зеленский.

Иску, который поступил, предоставлен регистрационный номер дела - № 9901/57/21. Напомним, что истец дважды обращался с исковыми заявлениями, оспаривая Указ президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, которым его отстранили от должности судьи КСУ сроком на два месяца", - добавили в Верховном Суде.

Напомним, ранее Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого.

26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.