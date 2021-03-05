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05 березня 2021, 12:51 11

Епідситуація на Львівщині погіршується - головний медик області

05 березня 2021, 12:51 11
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Завантаженості ліжкової мережі сягає практично 43%
Завантаженості ліжкової мережі сягає практично 43%
Фото: loda.gov.ua
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На Львівщині керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис заявив, що динаміка захворюваності на COVID-19 в області є тривожною, спостерігається погіршення ситуації.

Про це сьогодні, 5 березня, він розповів під час брифінгу у Львівській ОДА, передає RegioNews.

Динаміка останніх днів є тривожною. Так, за кількістю підтверджених випадків, звернень пацієнтів за медичною допомогою, кількістю госпіталізованих, кількістю викликів бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів із підозрою на ковід, ми повертаємося до показників середини-кінця жовтня 2020 року", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43%.

Так, за минулу добу із діагнозом COVID-19 в області госпіталізували 188 осіб. Скерували на самоізоляцію 1419 людей. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР підтвердили у 646 людей. В реанімації перебуває 143 людей, з них на апаратах ШВЛ - 34. Загалом в стаціонарах перебуває - 1690 хворих.

Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.

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