Епідситуація на Львівщині погіршується - головний медик області
На Львівщині керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис заявив, що динаміка захворюваності на COVID-19 в області є тривожною, спостерігається погіршення ситуації.
Про це сьогодні, 5 березня, він розповів під час брифінгу у Львівській ОДА, передає RegioNews.
Динаміка останніх днів є тривожною. Так, за кількістю підтверджених випадків, звернень пацієнтів за медичною допомогою, кількістю госпіталізованих, кількістю викликів бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів із підозрою на ковід, ми повертаємося до показників середини-кінця жовтня 2020 року", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43%.
Так, за минулу добу із діагнозом COVID-19 в області госпіталізували 188 осіб. Скерували на самоізоляцію 1419 людей. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР підтвердили у 646 людей. В реанімації перебуває 143 людей, з них на апаратах ШВЛ - 34. Загалом в стаціонарах перебуває - 1690 хворих.
Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.