Епідситуація на Львівщині погіршується - головний медик області

Завантаженості ліжкової мережі сягає практично 43%

Завантаженості ліжкової мережі сягає практично 43%

Фото: loda.gov.ua

На Львівщині керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис заявив, що динаміка захворюваності на COVID-19 в області є тривожною, спостерігається погіршення ситуації.

Про це сьогодні, 5 березня, він розповів під час брифінгу у Львівській ОДА, передає RegioNews.

Динаміка останніх днів є тривожною. Так, за кількістю підтверджених випадків, звернень пацієнтів за медичною допомогою, кількістю госпіталізованих, кількістю викликів бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів із підозрою на ковід, ми повертаємося до показників середини-кінця жовтня 2020 року", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні завантаженість ліжкової мережі медичних закладів області становить майже 43%.

Так, за минулу добу із діагнозом COVID-19 в області госпіталізували 188 осіб. Скерували на самоізоляцію 1419 людей. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР підтвердили у 646 людей. В реанімації перебуває 143 людей, з них на апаратах ШВЛ - 34. Загалом в стаціонарах перебуває - 1690 хворих.

Нагадаємо, в Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки.