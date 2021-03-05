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05 березня 2021, 12:53 81

На Закарпатті потрібно запровадити "червону” зону карантину - ОДА

05 березня 2021, 12:53 81
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Ніякого плато по захворюваності в регіоні не спостерігається
Ніякого плато по захворюваності в регіоні не спостерігається
Фото: із відкритих джерел
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У Закарпатській області задля уникнення колапсу медичної системи через стрімке поширення коронавірусу потрібно запровадити обмеження “червоної” зони карантину.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного, передає RegioNews.

Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі "червона” зона Закарпаттю просто необхідна. Але це вирішуватиме державна комісія ТЕБ та НС. За останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності”, - заявив Пшеничний.

Він додав, що мешканці області продовжують ігнорувати карантинні правила, і жодного плато по захворюваності в регіоні не спостерігається. Зі слів чиновника, 5 березня на Закарпатті було зафіксовано черговий антирекорд - 748 нових інфікованих.

Анатолій Пшеничний стверджує, що "червона” зона допоможе розірвати ланцюг поширення вірусу в регіоні.

Нагадаємо, на Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області 26 лютого зафіксували черговий рекорд смертності від CОVID-19.

Ужгород Закарпаття ОДА коронавірус червона зона

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