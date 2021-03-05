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05 марта 2021, 16:12 75

Во Львовской области 28 марта состоятся промежуточные выборы в пяти округах

05 марта 2021, 16:12 75
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ТИК уже завершили регистрацию местных кандидатов в депутаты
ТИК уже завершили регистрацию местных кандидатов в депутаты
Фото: из открытых источников
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28 марта во Львовской области состоятся промежуточные выборы в пяти многомандатных избирательных округах. 22 кандидата из 23 являются самовыдвиженцами.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает RegioNews.

Там будут избирать депутатов Глинянского городского совета Львовского района, Лопатинского поселкового совета Червоноградского района и Козивского сельского совета Стрыйского района.

По словам главы отдела администрирования Госреестра избирателей ОГА Зоряны Павлив, соответствующие ТИК уже завершили регистрацию кандидатов в депутаты.

Всего зарегистрировано 23 кандидата, которые поборются за 6 депутатских мандатов. За два депутатских мандата Глинянского городского совета поборются 9 кандидатов: четверо в многомандатном избирательном округе №4 и пятеро в многомандатном избирательном округе №7", - говорится в сообщении.

Во Львовской ОГА отметили, что в Лопатинском поселковом совете за два депутатских места будут бороться 10 кандидатов: семь в многомандатном избирательном округе №3 и трое в многомандатном избирательном округе №7.

Еще 4 кандидата в депутаты Козивского сельского совета зарегистрированы в многомандатном избирательном округе №6. В этом округе будут определены два депутатских мандата.

Напомним, Рада назначила выборы городских и сельских голов в пяти областях, внеочередные выборы состоятся 31 октября 2021 года.

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