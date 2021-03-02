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02 березня 2021, 12:28 38

Рада призначила вибори міських та сільських голів у п’яти областях

02 березня 2021, 12:28 38
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Фото: із відкритих джерел
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2 березня під час сесії Верховна Рада призначила проведення позачергових виборів міських і селищних голів у п'яти населених пунктах.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

Так, на 31 жовтня призначили проведення позачергових виборів мерів міст Липовець Вінницької області, Теребовля Тернопільської області та Комарно Львівської області.

Також депутати підтримали призначення позачергових виборів голів сіл Коларівка Запорізької області та Мала Любаша Рівненської області.

Нагадаємо, довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Юлію Кузьменко та ще 4 кандидатів.

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