Рада призначила вибори міських та сільських голів у п’яти областях
Позачергові вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року
Позачергові вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року
2 березня під час сесії Верховна Рада призначила проведення позачергових виборів міських і селищних голів у п'яти населених пунктах.
Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
Так, на 31 жовтня призначили проведення позачергових виборів мерів міст Липовець Вінницької області, Теребовля Тернопільської області та Комарно Львівської області.
Також депутати підтримали призначення позачергових виборів голів сіл Коларівка Запорізької області та Мала Любаша Рівненської області.
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