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05 березня 2021, 10:44 1611

Свіжі рейтинги: Зеленський лідирує, але продовжує втрачати підтримку

05 березня 2021, 10:44 1611
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69% громадян вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку
69% громадян вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку
Фото: Офіс президента
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Якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого 2021 року, чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів. За нього готові проголосувати 22,5% респондентів, які мають намір прийти на дільниці та визначилися із вибором.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Наприкінці лютого, за даними цієї ж соціологічної групи, Володимира Зеленського підтримували 23,1% українців.

За п’ятого президента Петра Порошенка готові віддати голос 14,6%, рейтинг Юрія Бойка становить 11,6%, за Юлію Тимошенко віддадуть голоси 11,1% опитаних.

Згідно із даними опитування, 69% громадян вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку. 22% переконані, що держава рухається у правильному напрямку, 9% ще не визначилися.

Найвищий рівень довіри серед усіх політиків зберігає Володимир Зеленський, йому довіряють 43% респондентів, не довіряють – 55%. Юлії Тимошенко довіряють 28% громадян, не довіряють – 70%. Петру Порошенку довіряють 25% опитаних, рівень недовіри до нього складає 73%.

24% громадян довіряють Юрію Бойку, не довіряють йому 59%, ще 14% його не знають. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 15% респондентів, не довіряють – 50%.

Рівень довіри до Віктора Медведчука складає 15%, не довіряють йому 70%, а 12% опитаних його не знають. Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють 32%, не знають – 54%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, його найближчим суперником називають Петра Порошенка.

вибори Володимир Зеленський рейтинг опитування президент соціологія

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