Генпрокурорка Венедіктова подала в суд на телеведучу Яніну Соколову

Справу розгляне Печерський суд міста Києва у квітні

Справу розгляне Печерський суд міста Києва у квітні

Фото: із відкритих джерел

Телеведуча Яніна Соколова заявила, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова подала на неї позов до суду через заяви її гостя, позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка про $6 млн хабара за закриття справи Злочевського.

Про це вона розповіла у Facebook, передає RegioNews.

Ірина Венедіктова подала на мене до суду. Справа стосується ось цього інтерв‘ю Євгена Шевченко для (програми - ред.) "Соромно". З 10.30 розмова з позаштатним агентом НАБУ, викривачем у справі найбільшого хабаря в історії не тільки України, але і Європи готівкою. 6 млн доларів кешем за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського”, - написала Соколова.

За словами телеведучої, Євген Шевченко в інтерв‘ю розповів про роль Венедіктової у цьому процесі і про те, що генеральтний прокурор намагається цю справу "загасити”.

Євген говорить прямим текстом, що "я стверджую, що Венедіктова брала хабар за це”. Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки і по сумісництву "ока государєвого” проти мене, як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як "відповідач”, - написала Яніна Соколова.

Вона зазначила, що інтерв’ю - це спілкування журналіста з гостем, і її справа питати, відповідає в інтерв’ю гість. Очільниця Генпрокуратури, яка має юридичну освіту, як стверджує Соколова, повинна "бути у курсі чинного законодавства щодо свободи слова і журналістської діяльності”.

Телеведуча нагадала, що закон забороняє втручання у професійну діяльність журналістів та умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Вона також повідомила деталі позову. Яніна Соколова зазначена як співвідповідач разом з Євгеном Шевченком та "ТОВ "ТРК "Інтеррадіо". Позивачем вказана Ірина Венедіктова. Справу буде розглядати Печерський районний суд міста Києва у квітні.

Нагадаємо, раніше Венедіктова підтвердила витік інформації у справі "Приватбанку", джерела витоку інформації поки що невідомі.